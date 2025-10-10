Леко понижение в цените на петрола заради Близкия изток

Цените на петрола се понижиха леко в петък, след като ден по-рано отчетоха спад от 1,6 на сто, тъй като рисковата премия на пазара намаля след постигнатото споразумение между Израел и Хамас за първия етап от плана за прекратяване на войната в Газа, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент се понижиха с 2 цента до 64,90 долара за барел към 08:15 часа, а американският суров петрол - с 3 цента до 61,26 долара за барел.

Израел и палестинската групировка Хамас подписаха в четвъртък споразумение за прекратяване на огъня,

което израелското правителство ратифицира в петък. Съгласно договореностите бойните действия ще бъдат прекратени, Израел ще се изтегли частично от ивицата Газа, а Хамас ще освободи всички останали заложници в замяна на стотици палестински затворници.

На седмична база и двата бенчмарка се очаква да завършат с около 1 процента ръст в цените си, след като миналата седмица регистрираха рязък спад.

По-рано през седмицата цените се повишиха с около 1 на сто до едноседмичен връх заради забавения напредък по мирното споразумение с Украйна - сигнал, че

санкциите срещу Русия, втория по големина износител на петрол в света, може да останат в сила по-дълго.

"Сделката за прекратяване на огъня в Газа е важна стъпка към намаляване на геополитическия риск, който поддържаше премията в цените на суровината през последните месеци", коментира анализаторът на Ей Ен Зет (ANZ) Даниел Хайнс. "Сега фокусът отново се насочва към очаквания излишък на предлагане, тъй като ОПЕК постепенно прекратява съкращенията на производството".

По-малкото от очакваното увеличение на добива, договорено от ОПЕК+ в неделя,

също допринесе за ограничаването на опасенията от свръхпредлагане.

"Очакваното рязко нарастване на добива не се материализира, което помогна за стабилизиране на цените", посочиха анализатори на Би Ем Ай (BMI) в бележка от петък.

Инвеститорите обаче остават предпазливи заради продължаващото спиране на работата на правителството на САЩ, което може да отслаби икономическата активност и да намали търсенето на петрол в най-големия му потребител в света.

