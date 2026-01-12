Стар квартал става имотно бижу. Метрото запали цените

Един стар софийски квартал се превръща в имотно бижу. Слатина вече е един от най-активните и търсени квартали в източната част на София. Данните от водещите имотни сайтове показват изключително голям обем от оферти и стабилно високи цени. В платформата Imot.bg са активни 161 обяви, със средна цена на имотите 312 875 евро и средна цена на квадратен метър 2340 евро. Подобни стойности се виждат и в Imoti.com, където средната цена достига 586 318 лв., а квадратният метър – 4571 лв. (около 2340 евро).

Това поставя Слатина сред най-скъпите квартали в източната част на столицата, редом с Гео Милев и Редута, и само на крачка под премиум зоните Яворов и Оборище.

Предлагането е разнообразно, но доминирано от ново строителство. В Imoti.info са регистрирани 163 имота за продажба, като голяма част от тях са в новостроящи се сгради, планирани за завършване между 2027 и 2028 г. Цените на едностайните започват от 115 000–126 000 евро, а двустайните и тристайните варират между 130 000 и 220 000 евро.

Новите проекти са с модерни фасади, подземни гаражи, добри разпределения и ориентация към млади семейства и купувачи, търсещи дългосрочна инвестиция. В платформата Bazar.bg също се вижда активен пазар – над 217 обяви, включително тристайни апартаменти за 169 000–219 000 евро.

Кой търси жилище в Слатина

Профилът на купувача е ясен:

– млади семейства, които искат близост до центъра, но и спокойна среда;

– професионалисти, работещи в бизнес зоните около „Цариградско шосе“;

– инвеститори, които купуват на зелено с цел отдаване под наем;

– хора, които търсят имот с перспектива за поскъпване.

Слатина е особено привлекателна заради комбинацията от нови сгради, добри транспортни връзки и очакваната метростанция, която вече влияе върху цените.

Метростанцията – двигател на растящия интерес

Бъдещата метролиния, която ще премине през Слатина, е ключов фактор за ръста на търсенето. Метрото вече запали цените на имотите в квартала. Купувачите ясно осъзнават, че след откриването на новата станция цените ще се повишат още. Това превръща квартала в зона с висока инвестиционна стойност, подобно на ефекта, който метрото имаше върху „Овча купел“ и „Красно село“.

Предпочитанията на купувачите

Най-търсени са:

– двустайни и тристайни апартаменти с площ между 60 и 110 кв.м;

– жилища с южно или югозападно изложение;

– ново строителство с подземен гараж;

– имоти в близост до бъдещата метростанция и парк „Гео Милев“.

Купувачите избягват старите панелни блокове, освен ако не са на атрактивна цена.

Сравнение със съседните квартали

Гео Милев - По-утвърден, зелен и по-близо до центъра. Цените са сходни или малко по-високи от Слатина, но предлагането е по-ограничено. Купувачите често преминават към Слатина заради по-големия избор и новото строителство.

Редута - Също динамичен пазар, но с по-малко нови проекти. Цените са близки, но Слатина печели с по-добра инфраструктура и бъдещото метро.

Яворов -Премиум зона с по-високи цени и ограничено предлагане. Купувачите, които не могат да си позволят Яворов, често избират Слатина като „разумната алтернатива“ – близо до центъра, но с по-достъпни цени.

Слатина се оформя като един от най-перспективните квартали на София. Силното предлагане, новото строителство, високият интерес от млади купувачи и бъдещата метростанция превръщат района в зона с растяща стойност. В сравнение със съседните квартали, Слатина предлага най-добрата комбинация от цена, инфраструктура и перспектива за поскъпване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com