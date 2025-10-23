Еврото възвръща позиции спрямо долара

Еврото се колебае в нивата близки до кота 1,16 долара в междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски финансови издания.

Единната европейска валута се разменяше за 1,1601 щатски долара тази сутрин към 9:08 часа българско време или с 0,07 на сто над стойността си при закриването на вчерашната търговия.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1587 долара.

