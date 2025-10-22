Синоптиците с притеснителна прогноза! До часове става страшно

Точно преди застудяването очакваме да се създаде и подобна на фьон обстановка.

Очакват се силни южни ветрове, особено в планините на Западна България. След това през страната ще премине студен фронт. Вятъра в Дунавската равнина ще се ориентира от северозапад, ще започнат и валежи, като до края на деня (24 октомври) над цялата страна ще паднат валежи от дъжд, а на места и с гръмотевици, ще има условия и за градушки, предупреждават от "Метео Балканс".

Защо южният вятър се усилва преди преминаването на студен фронт?

Усилването на южния вятър преди преминаването на студен фронт е резултат от взаимодействието между различни метеорологични фактори, които са свързани с динамиката на фронталните системи. Ето основните причини за това явление:

Разликата в налягането между циклона и антициклона

Студените фронтове обикновено са свързани с области на ниско налягане пред фронта и високо налягане зад него.

Градиент на налягането (Pressure Gradient Force)

При приближаването на студения фронт градиентът на налягането (разликата между високото и ниското налягане) става по-висок. Няколко часа преди фронта налягането се повишава, а това води до усилване на ветровете, включително и на южния вятър. Ако имаме планински прегради, като Витоша или Врачанския Балкан, ще наблюдаваме и проява на вятъра като фьон.

Южният вятър пред студения фронт е част от циркулацията на самият фронт, която се "стреми" да изравни разликите в налягането между топлата и студената въздушна маса. Топлата въздушна маса се издига над по-хладния въздух зад фронта, създавайки условия за засилване на въздушните потоци.

