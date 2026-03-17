Времето се обръща

Пролетта прави крачка напред, но зимата не бърза да се оттегли. Днешният ден започва спокойно – атмосферното налягане остава близко до обичайното, но небето постепенно ще сменя настроението си. Облачността ще се сгъстява и следобед вече ще владее почти цялата страна.

Към края на деня времето ще покаже по-сериозното си лице – в планините на Западна България ще превали дъжд, а по високите части – сняг. Вятърът ще е източен, слаб до умерен, но достатъчен да напомни, че топлината още не е сигурна. Температурите ще останат сравнително меки – между 10 и 15 градуса, около 12 в София.

В планините картината е по-сурова – облаци, валежи и осезаем вятър, който на моменти ще се усилва. Над 1300 метра дъждът ще преминава в сняг, а температурите ще падат до минусови стойности по високите върхове.

По Черноморието денят ще започне с разделение – северът под облаци, югът с повече слънце. Но и там вечерта ще изравни картината – облаците ще надделеят, макар и без валежи. Морето ще остане сравнително спокойно, с температура на водата около 7–9 градуса.

И точно когато изглежда, че това е типичен пролетен ден, прогнозата за следващите дни носи обрат. В сряда облаците ще се задържат, ще превалява, а студен въздух ще започне да нахлува. Температурите ще тръгнат надолу. В четвъртък вече се очакват повсеместни валежи, а в по-високите райони дъждът ще преминава в сняг.

Пролетта още не е спечелила битката. И докато денят се удължава и слънцето се изкачва по-високо, времето напомня – зимата винаги има последен ход.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com