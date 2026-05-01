Облаци, дъжд и североизточен вятър, но пролетен обрат идва с пълна сила

Над страната днес ще преобладава разкъсана, често значителна облачност, със слаби превалявания на места, главно в западната половина и планинските райони. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, който ще поддържа усещането за по-хладно време. Максималните температури ще се задържат между 10° и 15°, в София - около 11°. Синоптичната обстановка остава под влияние на по-хладни въздушни маси, които задържат развитието на пролетното затопляне.

Планините под зимен натиск въпреки календарната пролет

В планинските райони облачността ще бъде значителна, със слаби валежи в западните и централните части на Стара планина, както и в Рило-Родопската област. Над 1500 метра валежите ще преминават в сняг, което ще създава условия, по-близки до зимния сезон. Вятърът ще бъде умерен, временно силен от североизток, с пориви, които допълнително ще понижават усещането за температура. На 1200 метра ще бъде около 4°, а на 2000 метра - около минус 2°.

Черноморието под натиска на вятъра и по-хладния въздух

По крайбрежието ще има променлива облачност, която ще се увеличава в следобедните часове. Вятърът от север-североизток ще бъде умерен, временно силен, с условия за по-сериозно вълнение. Дневните температури ще достигат 11°-13°, като ще останат близки до тези на морската вода. Вълнението ще бъде 3-4 бала, което ще задържи морето неспокойно през по-голямата част от деня.

Уикенд с нестабилно време и локални валежи

През почивните дни облачността ще остане значителна над по-голямата част от страната, като разкъсвания ще има главно в часовете преди обяд в западните райони. Краткотрайни превалявания ще се наблюдават основно в Източна България и планините. Вятърът ще остане до умерен, а в източните райони - временно силен от североизток. Минималните температури ще се движат между 0° и 5°, а максималните - между 12° и 17°.

Рязък синоптичен обрат в началото на новата седмица

Още от понеделник ще започне стабилизиране на времето, с преобладаващо слънчево време и развитие на купеста облачност следобед, но с много ниска вероятност за валежи. Вятърът ще отслабне и постепенно ще се ориентира от югоизток, което ще позволи бързо повишение на температурите. В края на периода минималните ще бъдат между 6° и 11°, а максималните ще достигат между 21° и 26°, което ще върне усещането за истинска пролет.

