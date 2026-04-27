НИМХ предупреди: Жълт код в 8 области на 28 април

През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, в София - около 3°. На отделни места в североизточните райони и в котловините на Югозападна България през нощта и утре сутринта ще има условия за образуване на слана. Синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обявяват жълт код за потенциално опасно време в част от страната. Предупреждението е в сила за областите: София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Търговище, Шумен, Добрич и Варна.

През деня ще е предимно слънчево. След обяд над югозападната част от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места главно в планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб северен вятър, в Източна България от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София - около 21°.

В планините ще е предимно слънчево. След обяд над масивите от Югозападна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. По най-високите върхове ще превали сняг. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 19°. Температурата на морската вода е 12°-14°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

