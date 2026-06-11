България срещу Гърция: Коя държава печели битката за туристите?

България и Гърция често са сравнявани като преки конкуренти на Балканите, когато става дума за туризъм. И двете държави разполагат със слънчеви плажове, богата история, планини и разнообразни възможности за почивка. Разликата обаче се оказва огромна, когато става въпрос за мащаба на туристическия поток и международното присъствие, предава Bulgaria ON AIR.

Гърция днес е сред най-посещаваните туристически дестинации в света с над 35 милиона туристи годишно. За сравнение България привлича около 13 милиона посетители, като в тази статистика влизат и транзитно преминаващите през страната.

Въпреки това между двете съседни държави има немалко прилики.

Климатът и природните дадености са сред най-сериозните им предимства. Както България, така и Гърция съчетават морски туризъм, планински курорти, културно-исторически забележителности и богато културно наследство.

Летният туризъм остава двигателят на сектора и в двете страни. В Гърция сезонът започва още през април и продължава до октомври, докато по българското Черноморие активният период обикновено е между юни и септември.

Сходни са и основните пазари. Българските туристи са сред най-многобройните посетители на Северна Гърция, а германските и румънските туристи са важни както за гръцката, така и за българската туристическа индустрия.

Според експерти голямото предимство на Гърция е в международния маркетинг, разпознаваемия туристически бранд и огромното разнообразие от островни дестинации, които привличат милиони посетители всяка година.

България от своя страна продължава да залага на по-достъпни цени, комбинация между море и планина и развитие на различни форми на туризъм – балнео, СПА, културен и зимен туризъм.

Въпросът коя от двете държави предлага по-добра почивка остава въпрос на личен избор, но статистиката показва, че засега Гърция убедително води по брой привлечени туристи.

Основни разлики:

Мащаб и приходи: Гръцкият туристически сектор формира около 25% от БВП на страната, привличайки над 35–40 милиона туристи и генерирайки над 20 млрд. евро приходи. В България делът е по-скромен, а приходите са значително по-ниски.

Брегова линия: Гърция разполага с една от най-дългите брегови линии в света (около 11 000–12 000 км) и хиляди острови, което позволява огромен капацитет и разнообразие. Българското Черноморие е по-компактно (около 400 км).

Профил на дестинациите: Гърция е известна със своите луксозни островни дестинации (Миконос, Родос, Корфу, Парос, Наксос и Санторини) и автентичната си средиземноморска култура. България традиционно развива масов семеен морски туризъм (Слънчев бряг, Златни пясъци) и предлага по-достъпни цени на услугите.

Устойчивост и свръхтуризъм: За разлика от българското Черноморие, което се бори за привличане на повече чужденци, топ дестинациите в Гърция вече въвеждат строги ограничения за ново строителство (напр. лимити за хотелски легла), за да се справят с прекомерния наплив от туристи и недостига на ресурси.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com