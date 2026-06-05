Случва се нещо невиждано! Ел Ниньо достига критични нива

Температурите на повърхността на Тихия океан продължават да поставят нови рекорди, като учените отчитат изключително високи стойности в източната част на басейна.

Край северното крайбрежие на Перу аномалията на морската повърхност (SSTA) е достигнала впечатляващите +5,4°C над климатичната норма за периода. В същото време водите край южните брегове на Мексико са се затоплили до 32,2°C – стойност, която вероятно представлява най-високата измервана температура на морската повърхност в този регион.

Ел Ниньо продължава да натрупва енергия

Източният екваториален Тих океан остава под влиянието на устойчиви западни ветрове, които предизвикват потъване на водните маси (downwelling) вместо обичайното издигане на по-студени води от дълбочина (upwelling) по крайбрежието на Перу. Това допринася за допълнително затопляне на океанската повърхност и усилва ефекта на развиващото се явление Ел Ниньо.

Подповърхностният шлейф от топла вода, характерен за Ел Ниньо, все още се намира на около 100 метра дълбочина западно от Галапагоските острови. Въпреки че основната маса топла вода все още не е достигнала повърхността, натрупването на топлинна енергия в горните слоеве на океана вече е значително.

Морска гореща вълна обхваща огромна част от Тихия океан

Слабите ветрове край бреговете на Мексико и Калифорния позволяват развитието и поддържането на мащабна морска гореща вълна. Допълнително затопляне се наблюдава благодарение на силно източно насочено океанско течение около 5° северна ширина, което транспортира топли води към източната част на Тихия океан.

В резултат на тези процеси в източния тропически Тих океан вече е натрупано огромно количество топлина. Засегнатата зона се простира приблизително от 32° северна ширина до 20° южна ширина – мащаб, който рядко се наблюдава в съвременните климатични наблюдения.

Възможни нови рекорди при температурите на океана

Когато подповърхностният шлейф от топла вода изплува и започне да се разпространява по крайбрежието на Северна и Южна Америка, съществува сериозна вероятност да бъдат отчетени нови рекорди за температурата на морската повърхност в източния тропически и субтропичен Тих океан.

Особено внимание привлича северната част на Тихия океан, която според климатичните анализи е най-бързо затоплящият се океански басейн в света след 2013 година. Въпреки това абсолютните температурни стойности остават по-високи в Индо-Тихоокеанския регион и особено в северната част на Индийския океан.

Колко дълго ще продължи настоящото Ел Ниньо?

Западният край на подповърхностния топъл шлейф вече е достигнал централните части на екваториалния Тих океан. Ако през следващите месеци не се наблюдава ново формиране и подхранване на топлите водни маси в западната част на океана, това може да означава, че настоящото Ел Ниньо, макар и с изключителна интензивност, ще бъде сравнително краткотрайно.

Въпреки това текущите показатели сочат, че Тихият океан продължава да акумулира огромни количества топлинна енергия, което може да окаже сериозно влияние върху глобалния климат, валежните режими и честотата на екстремните метеорологични явления през следващите сезони, пише "Метео Балканс".

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