Топ синоптик каза какво ни чака до края на юли и отправи предупреждение

Този уикенд ни очаква горещо време, но температурите на Балканите ще бъдат поносими - от 33 до 38 градуса. Най-горещо ще бъде в Белград и Атина, съобщи синоптикът Петър Янков в предаването "България сутрин".

В София температурите ще достигат 32-33 градуса. По Черноморието температурите ще достигат максимум 30 градуса. 24-25 градуса е температурата на морската вода по Черноморието ни, стана ясно от думите на синоптика.

Над планините през почивните дни ще бъде слънчево, възможни са превалявания в следобедните часове. Около 22-23 градуса ще бъдат температурите на 1500 метра височина.

В началото на следващата седмица температурите ще се повишат. В понеделник и вторник - до 39-40 градуса в крайните югозападни райони. По морето ще се задържат около 30 градуса, прогнозира Янков за Bulgaria ON AIR.

Валежите у нас започват от вторник, ще има условия за силни гръмотевични бури в западните и северни части от страната.

Повече валежи се очакват в района на София, а градушки - в централните северни части на Дунавската равнина и около Пловдив, Пазарджик, Стара Загора.

В края на следващата седмица, в петък, ще премине средиземноморски циклон над Балканите - очакват се по-интензивни валежи у нас, в Гърция и Турция.

Янков подчерта, че на Балканите преживяваме голям температурен диапазон.

37-38 градуса са максималните температури в Гърция, морската вода е с температура 26-27 градуса.

Около 28-30 юли предстоят горещниците, тогава ни очакват температури от порядъка на 40-41 градуса.

Според Янков глобалното затопляне у нас се проявява в рязка смяна на топло и сухо време към валежи с проливен характер и силни гръмотевични бури.

Синоптикът предупреди за опасност от пожари в страната, като отбеляза, че голяма част от тях се дължат на човешка дейност.