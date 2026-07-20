Голяма радост спаси Весела Лечева след трагедията

Весела Лечева стана баба за втори път само дни след тежката трагедия със сина й Мартин Велев. В дома на семейството се появи малка светлина насред огромната болка - любимата жена на Мартин роди второ момиченце.

Бебето проплака на 20 юли и е втората дъщеря в семейството след 3-годишната Ваяна. Така след дни, изпълнени със скръб, животът донесе надежда и нова причина за усмивка.

Мартин Велев загина на 10 юли след инцидент с джет край плаж Зографу в Ситония, Халкидики. Само два дни по-късно той е трябвало да се прибере от Гърция заедно с любимата си именно заради предстоящото раждане.

На 14 юли хиляди хора се стекоха пред столичния храм „Света София", за да се сбогуват с 36-годишния Мартин. Близки, приятели, политици, общественици и хора от спортните среди го изпратиха с много сълзи и аплодисменти.

Всички го описваха като човек с голямо сърце, който е помагал тихо и без показност. Приятелите му го нарекоха „мъж от други времена" и „мярка за човечност".

Днес двете му малки принцеси остават най-светлият спомен за него. А новороденото внуче донесе на Весела Лечева поне лъч надежда в най-тежките дни за семейството.

