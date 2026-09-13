Неочаквано откритие зарадва родните археолози
Разкопките на Русокастро са финансирани от Министерски съвет на Република България и Община Камено
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Разкопките на Русокастро са финансирани от Министерски съвет на Република България и Община Камено
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