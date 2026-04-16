Последната радост на Кирил Икономов

Кирил Икономов сподели една от най-големите радости в живота си в интервю пред „България Днес“, около година преди тъжната вест за кончината му.

„Голяма радост дойде в живота ни! Роди се нашата първа внучка – Лора!“, разказа развълнуваният композитор. Щастливото събитие превърна него и съпругата му Мая Нешкова в горди баба и дядо.

Малката Лора е дете на дъщеря им Йоана и се появява на бял свят на 17 юни, като веднага се превръща в най-голямата усмивка за семейството.

„Раждането мина нормално. Всички са добре. Пожелавам на младите да са весели и щастливи“, каза тогава Икономов.

Щастието за фамилията е още по-специално заради дългия път, който са извървели, за да имат деца. Самият композитор не крие, че появата на внучката е сбъдната мечта.

Днес думите му звучат още по-силно – като спомен за един човек, който до последно се е радвал на живота и семейството си.

