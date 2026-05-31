Резил! София остава без метро за "Евровизия 2027"

Столицата е изправена пред грандиозен логистичен провал, който заплашва да опозори страната пред милиони зрители по целия свят. Домакинството на престижния музикален конкурс „Евровизия“ през 2027 г. е сериозно застрашено от транспортен хаос. Председателят на комисията по транспорт в Столичния общински съвет (СОС) и лидер на групата на БСП Иван Таков взриви ефира на Радио „Фокус“ с признанието, че въпреки усилената работа, ключовото разширение на метрото до Арена „8888“ няма да бъде завършено навреме за провеждането на конкурса догодина. Хиляди чуждестранни фенове и делегации ще бъдат оставени на произвола на съдбата без бърза подземна връзка до голямата зала.

Софиянци срещу туристите: Очертава се брутално напрежение по улиците

Шефът на транспортната комисия призна, че ситуацията ще изисква извънредни усилия, а целта е на всяка цена да се избегне излишен сблъсък и напрежение между прииждащите туристи и местните жители. Ежедневието на столичани върви по съвсем различен, забързан график и хората нямат намерение да страдат заради провеждането на музикалния конкурс. Таков се опита да замаже напрежението, като обяви, че в София има достатъчно други транспортни алтернативи, но призна, че ако градът бъде официално потвърден за домакин, общината ще трябва да положи нечовешки усилия.

Спешни мерки: Общинари и министри се събират извънредно

Мащабът на задаващата се криза е принудил властта да задейства спешни процедури по организация. На държавно ниво вече се създава специална комисия, а в Столичния общински съвет тече трескава паралелна подготовка. Иван Таков отправи остър апел за незабавно подобряване на комуникацията на най-високо ниво между общинските съветници, кмета на София и различните държавни институции. Според него само перфектна координация може да спаси провеждането на събитието, преди градът да е потънал в тотални задръствания.

