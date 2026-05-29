Най-сетне! Сбъдват 15-годишна мечта на шофьорите

Държавата даде зелена светлина за довършването на последния участък от югозападната дъга на Софийския околовръстен път. Решението по екологичното законодателство вече е подписано и проектът може да премине към следващия етап на реализация. Това обяви министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова.

„Днес дадохме зелена светлина на завършването на последния участък от югозападната дъга на Софийския околовръстен път. С това решение приключва процедурата по екологичното законодателство и се дава възможност проектът да премине към следващия етап на реализация“, заяви тя, цитирана от БГНЕС.

По думите ѝ проектът е бил рестартиран през октомври 2024 г., след като две предходни решения са загубили правното си действие.

Регионалният министър Иван Шишков подчерта, че Софийското околовръстно е било обещано още преди 15 години, но и до днес липсва цялостен проект.

„Имаме почти забравена процедура за тези 8 километра. Ако сметнем, че 8 км се проектират 15 години, това означава по половин километър на година“, каза Шишков.

Той обясни, че по време на служебния кабинет е бил одобрен подробен устройствен план за 6 км от трасето, но след това процесът отново е спрял.

„От днес нататък започва ударно проектиране. Първо трябва да завършим проекта и след това цялостното трасе“, подчерта министърът.

Според него до този момент държавата е работила без реални инфраструктурни проекти, а политиците са обявявали цени без готово проектиране.

„За да има разчет, трябва да има проект. Няма как да кажем колко ще струва, преди да има поне завършен идеен проект“, каза още Шишков.

Той посочи, че най-трудната част остава участъкът при бул. „Цар Борис III“, където проектът все още е в начална фаза и предстои допълнително обсъждане на решенията за преминаване.

„Това е най-трудната част от околовръстното. За 15 години направиха всичко останало, но не и нея“, заяви регионалният министър.

По думите му всички инфраструктурни обекти без готови проекти ще бъдат проектирани в максимално кратки срокове, а тези с готова документация ще преминат към строителство.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com