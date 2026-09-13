Къщи за милион край София. Необичайна тенденция на пазара
380 квадрата, четири спални, три бани и двор от 810 кв. м – това е най-търсеният тип къща около столицата
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380 квадрата, четири спални, три бани и двор от 810 кв. м – това е най-търсеният тип къща около столицата
Загина млада жена, друг е пострадал
Експерти очертават мерките
Той обяви, че отдавна не поддържа контакт с нея
Очаква се одобрение на подробния устройствен план между бул. „Братя Бъкстон“ и бул. „Цар Борис III“
Очакват се огромни задръствания към Халкидики
Нови рамки по Северната и Южната дъга ще следят движението с точност до 98-99%, а системата е част от проект за над 25 млн. лв.
Иван Шишков обеща бързо проектиране, довършване на започнатите обекти и премахване на незаконното селище край Варна
Министър Росица Карамфилова обяви голяма новина
Микробус самокатастрофира при гонка, а вътре бяха открити 26 мигранти
За пътищата в Столична община не се дължат винетки, категорични са представителите на София
Столичната община изпълнява своята част от споразумението с АПИ, каза Терзиев
Движението ще се извършва през пътния възел кв. “Бояна“-Околовръстен път
Кметът Терзиев се ангажира в кратък срок да бъдат определени представителите, които ще координират действията в работната група от страна на Столична...
Какво се случи в столичния квартал
Инцидентът е станал вчера около 22 часа
Свидетел разказа как човек на реда се държал с обвиняемия
Поставяме на дневен ред един проблем, който с годините се задълбочава, каза водачът на листата Илия Илиев
Започна изграждането на локалното платно, разширение и обособяване на кръгово кръстовище с ул. „Витошки камбани