Къщи за милион край София. Необичайна тенденция на пазара

Къща край София вече съвсем спокойно може да струва колкото луксозен апартамент в сърцето на европейска столица. Най-силен интерес сред купувачите има към самостоятелните имоти, показват данни на консултантска компания от пазара на недвижими имоти.

Типичният търсен самостоятелен дом около столицата е с 380 кв. м разгъната застроена площ, четири спални, три бани и двор от 810 кв. м. Към това се добавят паркоместа за три автомобила.

Цената? Около 820 хил. евро с ДДС.

Редовите къщи също са хит

На второ място по популярност са т.нар. редови къщи – няколко еднакви или сходни жилища, изградени в общ комплекс.

Най-често търсената редова къща е с площ около 260 кв. м, три спални, две или три бани и двор от приблизително 160 кв. м. Предвидени са паркоместа за два автомобила.

Средната цена достига 550 хил. евро с ДДС.

Междинната позиция заемат къщите близнаци. Те обикновено са около 330 кв. м, с три бани, двор от 300 кв. м и две паркоместа. Цената им е приблизително 720 хил. евро с ДДС.

Купувачите често не чакат банката

Любопитна тенденция на пазара е, че голяма част от покупките на къщи се финансират със собствени средства, без банков кредит.

Инвеститорите от своя страна все по-често се насочват към райони, в които парцелите са по-евтини. Това обаче не успява да спре поскъпването на готовите имоти.

За близо пет години цените на къщите в комплекси в София и околностите са се увеличили с над 80%, съобщава Bulgaria ON AIR, цитирийки "Труд".

Причината не е само в земята. Самите строителни разходи също продължават да растат, което неизбежно се отразява и върху крайната цена за купувача.

Южната дъга дърпа пазара

По-голямата част от предлаганите къщи около София са концентрирани по южната дъга на Околовръстния път и в близките села.

Районът продължава да привлича инвеститори и купувачи, а на пазара има и значителен брой къщи, които все още са в процес на строителство.

Северните части на столицата обаче остават с по-слаб потенциал за развитие.

Причината е добре позната – инфраструктурата не достига.

„Недостатъчната инфраструктура в северните квартали ограничава развитието на тези райони“, отбелязват от консултантската компания.