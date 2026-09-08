Честит рожден ден на олимпийския шампион по бокс Даниел Петров

Рожден ден днес има Даниел Петров. Той е един от най-успешните български боксьори за всички времена. Роден е на 8 септември 1971 г. във Варна, където започва спортния си път в категория „лека муха“ (до 48 кг).

Връх в кариерата му е олимпийската титла на Игрите в Атланта през 1996 г., където доминира над съперниците си и донася злато за България. Четири години по-рано, на Олимпиадата в Барселона през 1992 г., той печели сребърен медал, с което затвърждава позицията си сред световния елит.

Освен триумфите на олимпийския ринг, Петров е световен шампион от първенството в Берлин през 1995 г., както и двукратен европейски шампион (Бурса 1993 г. и Vejle 1996 г.). В кариерата си има още сребърни и бронзови отличия от световни и европейски първенства.

Известен с бързината си, тактическата си дисциплина и изключителния си рефлекс, Даниел Петров остава една от най-ярките фигури в българския бокс. След приключване на състезателната си кариера той продължава да бъде свързан със спорта и е сред най-уважаваните български спортисти на 90-те години.

Да почерпят още:

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