Къщи за милион край София. Необичайна тенденция на пазара
380 квадрата, четири спални, три бани и двор от 810 кв. м – това е най-търсеният тип къща около столицата
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380 квадрата, четири спални, три бани и двор от 810 кв. м – това е най-търсеният тип къща около столицата
В Северна Гърция в момента се предлагат частни острови за около 3 милиона евро
То е второ по население сред селата у нас, но лидер по инвестиционен апетит
Forest City край Сингапур трябваше да бъде „рай за цялото човечество“ с 700 000 жители.
Пълен обрат с имотния пазар по морето
Неофициално най-скъпата сделка за 2024 г. е за 8 млн. евро
Цените на имотите отидоха в небесата
За съживяването на пазара на луксозни жилища през 2021 г. ще е нужно нещо повече от едно летище.
Това прогнозират от специализирани компании
Възможностите за инвестиция в луксозния сегмент привличат все повече купувачи
Пазарът на луксозни имоти навлиза в период на повишено предлагане, което ще доведе до по-голям избор за купувачите и задържане на цените около вече до...
Има 10% ръст при сделките с луксозни имоти, които се купуват с инвестиционна цел, посочва компанията за имоти Unique Estates в анализ за първото триме...
Кметът на Белград Синиша Мали е придобил български имоти за милиони. Това показва разследване на сръбската независима мрежа „Крик", която уточнява, че...
Най-скъпото жилище е в стара къща на пъпа на столицата