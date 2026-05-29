Важна новина за софиянци, ползващи трамваи

Столичният общински съвет прие днес предложението на заместник-кмета по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев за оптимизация на трамвайната мрежа в София. Решението обхваща общо 10 трамвайни линии с промени в маршрути на съществуващи линии, разкриване на две нови линии и въвеждане на по-добра синхронизация на разписанията по ключови транспортни коридори.

„Целта е трамвайният транспорт да стане по-редовен, по-предвидим и по-удобен за пътниците“, отбелязаха от СО. Промените са насочени към ограничаване на т.нар. „пакетно движение“ - случаите, в които няколко трамвая в общ маршрут идват почти едновременно, а след това дълго време няма нито един.

„С това решение правим трамвая по-предвидим и по-удобен за всекидневно пътуване. Най-важният ефект за хората е, че ще чакат по-малко, ще имат повече директни връзки и по-редовен транспорт по натоварените направления“, заяви Чаушев.

Една от основните промени е въвеждането на разписания с ясни и кратни интервали на движение - например 4, 6, 10, 12, 15, 20, 30 и 60 минути.

„Това позволява по-добро разминаване на линиите в общите участъци и прави разписанията по-лесни за запомняне и използване от пътниците. Така вместо трамваите да се движат накуп, по натоварените направления ще има по-равномерно обслужване“, поясниха от Общината.

Кои линии обхващат промените:

Линия №1 ще бъде удължена до ж.к. „Западен парк“. Така районът ще получи по-добра връзка с центъра и кв. „Иван Вазов“, а в общия участък с линия №6 ще се осигури трамвай приблизително на всеки 6 минути в делничните дневни часове.

Линия №3 ще бъде пренасочена в посока кв. „Орландовци“ през ул. „Струга“. Промяната е свързана с новата организация на линия №1 и запазва обслужването към северната част на града.

Линия №8 ще бъде удължена от ж.к. „Люлин 5“ до пл. „Журналист“. Така жителите на „Люлин“ ще имат по-директна връзка с бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Граф Игнатиев“ и източната част на центъра.

Нова линия №13 ще свързва ж.к. „Захарна фабрика“ с метростанция „Витоша“. Тя запазва като постоянна връзка направлението, което пътниците припознаха като удобно по време на ремонта на бул. „Александър Стамболийски“.

Нова линия №17 ще се движи от ж.к. „Манастирски ливади“ до кв. „Орландовци“. Тя ще подобри връзката между южните и северните части на София и ще облекчи натоварването по линии №7 и №27. По бул. „България“ се очаква синхронизацията да осигури трамвай приблизително на всеки 4 минути в делничните дневни часове.

Освен маршрутните промени решението предвижда и нови синхронизирани разписания за линии №4, №6, №10, №12 и №18.

„Целта е трамвайните линии да работят като част от синхронизирана мрежа, а не като отделни несвързани маршрути. Това е особено важно по ключови направления като бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Граф Игнатиев“, бул. „Витоша“, бул. “Мария Луиза”, бул. „Христо Ботев“ и др. Синхронизацията ще осигури по-малки интервали по линии №3 и №12“, отбелязаха от СО.

Синхронизация ще бъде направена и в почивните дни.

Промените ще бъдат въвеждани поетапно. Промяната на линия №1 и разкриването на новата линия №13 са предвидени за въвеждане не по-късно от 15 юни 2026 г. Промените по линии №3 и №8, разкриването на линия №17 и синхронизацията на линии №4, №6, №10, №12 и №18 са предвидени за въвеждане не по-късно от 17 ноември 2026 г. Това се налага във връзка със започващия ремонт на трамвайното трасе по бул. “Мария Луиза”, в участъка от ул. “Козлодуй” до ул. “Опълченска”.

Въвеждането на промените ще бъде координирано от направление „Транспорт и градска мобилност“ към Столична община, а Центърът за градска мобилност ще обнови информацията по спирките и информационните табла за всички засегнати линии.

