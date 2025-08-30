Огромна радост за красиво лице от ефира

Виктория Петрова е родена на 30 август 1978 г. във Варна. Средното си образование завършва в Пета езикова гимназия "Йоан Екзарх“ във Варна. Защитава магистърска степен по философия и история и журналистика в Софийския университет. Завършва право във Великотърновския университет.



Дълги години е кореспондент на Радио Варна от София. Започва в ТВ Европа, след това в TV7, където работи като репортер на съботно-неделните новини и водеща осем години. През 2007 г. се присъединява към екипа на bTV, където в началото е репортер, а по-късно става водеща на bTV Новините.





