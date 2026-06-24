Огромна радост за Мира Радева

Огромна радост в семейството на Мира Радева! Синът й Михаил-Богдан се ожени за дългогодишната си половинка Теодора.

Сватбеното тържество се е състояло в живописната местност Орлово гнездо край Бели Искър, в подножието на връх Мусала. На церемонията присъствали около 50 гости, сред които много приятели музиканти на младоженците.

"Искаха горска сватба. Теди беше главен организатор, аз давах напътствия на готвачите. Още в началото се опитвах да съветвам младоженците, но те сякаш не ме слушаха. В приготовленията ме включиха чак когато трябваше да се взима рокля. Избрахме я сравнително късно, но слава Богу е много красива", разкрива Мира пред "България днес".

Булката впечатли гостите с елегантна бяла рокля с ефирни ръкави и нежен венец от цветя, който допълва приказната атмосфера на церемонията. Младоженецът също избра визия, съобразена с духа на събитието, като замени традиционния сватбен костюм със светла риза и панталон. Мира Радева пък привлече всички погледи с ослепителна червена рокля и не скри вълнението си от един от най-щастливите дни в живота ѝ.

Михаил и неговата любима са заедно повече от десет години, след като се запознават по време на следването си в Лондон. Той е завършил аудиопродукция, а съпругата му Теодора - видеорежисура. След години съвместен живот двамата решават официално да узаконят връзката си пред семейството и приятелите си.

Мира Радева не крие колко топли са отношенията ѝ със снаха ѝ Теодора и признава, че я приема като свое дете. "Снаха ми е слънчев човек! Щастлива съм, че мога да я нарека своя дъщеря", споделя Радева.

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