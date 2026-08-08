Защо доматите не узряват? Отговорът изненадва много градинари

Няма по-голямо разочарование за градинарите през лятото от това да видят отрупани с плодове доматени растения, които упорито остават зелени. Добрата новина е, че в повечето случаи причината не е в допусната грешка при отглеждането. Според специалисти основният виновник са високите температури, които могат значително да забавят узряването, пише Good Housekeeping.

Жегата е най-големият враг на узрелите домати

От опрашването до пълното узряване на доматите обикновено минават между шест и осем седмици, като срокът зависи от сорта и времето. Според градинаря Нейт Мъри има няколко фактора, които определят кога плодовете ще узреят, но в повечето случаи забавянето няма нищо общо с начина, по който са отглеждани растенията.

„Растенията в крайна сметка ще дадат узрели плодове. Те не губят време. Условията влияят на това, което се случва“, обяснява бившият фермер Франк Хайман.

Професорът по градинарство в Университета на Илинойс Крис Енрот посочва, че най-подходящите дневни температури за развитието на плодовете са между 21 и 29 градуса, а нощните - между 16 и 21 градуса. Когато през деня температурите трайно надхвърлят 29 градуса, развитието на плодовете започва да се забавя.

Кога растенията буквално спират да се развиват

При още по-силни горещини проблемът става значително по-сериозен. Ако дневните температури преминат 35 градуса, а през нощта останат над 24 градуса, опрашването почти спира.

„Става твърде горещо, за да оцелее цветният прашец. Растението окапва цветовете си и именно в този момент често наблюдаваме затишие в развитието на плодовете на доматите“, казва Енрот.

Жегата влияе и върху оцветяването на плодовете. Според Нейт Мъри при температури около 32 градуса и повече растението почти спира да произвежда ликопен и каротин - естествените пигменти, които придават характерния червен цвят на зрелите домати. Именно затова плодовете могат дълго време да останат зелени, въпреки че вече са почти достигнали нормалния си размер.

И влажността може да създаде проблем

Не само горещините забавят реколтата. Високата влажност също може да попречи на нормалното опрашване.

Според Крис Енрот, когато относителната влажност надхвърли 70%, поленът започва да се слепва и това затруднява опрашването на цветовете. Така дори растенията да цъфтят обилно, част от цветовете няма да дадат плодове.

Това обяснява защо в някои райони през лятото се наблюдават цели периоди, в които нови домати почти не се образуват.

Може ли узряването да се ускори

За съжаление, няма сигурен начин зелените домати да узреят по-бързо, ако времето е прекалено горещо. Най-доброто решение е просто да се изчака температурите да се понижат.

„Ако имате зелени домати, просто ще трябва да изчакате. Това е добра причина да бъдете търпеливи. Трябва да се съобразите с темпото на природата“, съветва Франк Хайман.

Добрата новина е, че краткотрайните горещини рядко причиняват трайни поражения на растенията. След като времето стане по-умерено, цъфтежът, опрашването и образуването на нови плодове обикновено се възстановяват.

Към края на сезона специалистите препоръчват да се премахват най-късните цветове и дребните плодове, които така или иначе няма да успеят да узреят. Така растението ще насочи повече хранителни вещества към вече оформените домати.

А ако нямате търпение да опитате първите узрели плодове, Хайман съветва те да бъдат откъснати още при първите признаци на зачервяване. Това няма да ускори узряването, но ще намали риска от напукване на доматите при резки промени във влажността на почвата.