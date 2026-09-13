Наш град опитоми дъждовете. Прави революция с тях
Стартира пилотна система за събиране и използване на дъждовна вода
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Стартира пилотна система за събиране и използване на дъждовна вода
След сушата моравата изглежда изтощена, но една проста процедура може да върне живота в нея
Сладките плодчета могат да са на една ръка разстояние
Не липсата на грижи, а жегите могат да оставят плодовете зелени с дни или дори седмици
Най-често срещаният проблем е не само преполиването
Скъпото напояване вдига цените на храните
Основната цел: защита на питейната вода и селското стопанство
Момчилград. До месеци ще приключи автоматизираното поливане на всички зелени площи в Момчилград. Изкопните дейности в дворовете на църквата „Св. Цар Б...
Плевен. Полицията арестува местен жител, който засял и отгледал канабис в непосредствена близост до римската крепост Сторгозия. Той бил закопчан в мом...