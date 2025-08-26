5 грешки при поливането, заради които орхидеите не цъфтят

Орхидеите често започват да увяхват, спират да цъфтят, а листата им пожълтяват, набръчкват се или омекват.

Причината може да е една - неправилно поливане. Това разказва пред The Spruce Ребека Финеран, директор на Grand Ideas Garden и бивш старши преподавател по градинарство в Мичиганския държавен университет.

Според специалистката най-често срещаният проблем е не само преполиването, но и неправилните техники за поливане като цяло. Това включва твърде много вода или пък пресушаване, както и поливане „по грешния начин“ или отглеждане на растения в саксии с лош дренаж.

В природата орхидеите растат като епифити, прикрепяйки се към дърветата с въздушни корени. Те бързо абсорбират влагата, но лесно страдат от излишна вода, така че е особено важно да се поддържа баланс у дома.

Често срещани грешки

Преполиване

Ако орхидеята стои дълго време във влажна среда, корените й започват да гният, да потъмняват и да стават слузести. За да избегнете това, използвайте саксии с дренажни отвори и поливайте само когато видите, че е изсъхнала, т.е. приблизително веднъж на 1-2 седмици.

Недостатъчно поливане

Когато растението не получава достатъчно влага, листата му губят еластичността си и се набръчкват. „Ако листата приличат на стафиди, растението се нуждае от добро поливане“, казва Финеран. Тя препоръчва саксията с орхидеята да се накисва в топла вода за един час веднъж седмично, като се потапят само корените.

Вода в точката на растеж

Поливането на центъра на младите листа може да причини гниене. Насочете струята към корените и поливайте бавно, за да може влагата да се оттече.

Кубчета лед за поливане

Поливането с кубчета лед е популярен, но вреден съвет. „Представете си, че сте тропическо растение и някой слага лед върху корените ви“, предупреждава експертът. По-добре е да използвате вода със стайна температура.

Без презасаждане след покупка

Купените от магазина саксии често не се оттичат добре и субстратът задържа влагата твърде дълго. Пресадете орхидеята си в саксия с кора и дупки - това ще намали риска от гниене.

Според Финеран, спазването на тези правила ще помогне на орхидеите не само да оцелеят, но и да ви зарадват с буен цъфтеж.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com