Как да подхранвате орхидеите у дома, за да цъфтят много бързо

Орхидеите са любимо стайно растение за много хора, защото изглеждат красиво, но понякога може да не цъфтят, когато им дойде времето.

Градинарят и основател на Heavenly Orchids Марк Къран обаче отбеляза, че няма нужда да се харчат пари за скъпи торове за орхидеи, защото те могат да бъдат подмладени, като ги храните с остатъци от храната си, пише Express.

„Някои от най-добрите естествени торове за орхидеи можете да намерите на кухненските си рафтове“, увери експертът.

Според него

един от най-добрите естествени остатъци за подхранване на орхидеи през лятото е чаша чай

защото това ще помогне за овлажняване на орхидеята и ще осигури на растението хранителни вещества.

„Черният чай съдържа танини, подобни на тези, които орхидеите получават естествено от кората, листата и мъха на дърветата. Запарките от черен чай са полезни за хидратиране и съживяване на дехидратирани орхидеи“, обясни Къран.

Градинарят отбеляза, че за да направите това, трябва да запарите пакетче чай в хладка филтрирана вода за десет минути, след което да потопите корените на орхидеята в чаената смес.

„Ако правите това ежедневно за орхидеи, които са дехидратирани, можете да постигнете забележителни резултати“, каза експертът.

Подхранването на орхидеите с черен чай насърчава развитието на листата и корените, защото тази напитка съдържа азот и калий, които са много важни хранителни вещества за растежа на растенията.

„Орхидеите виреят добре и в леко кисела почва, което помага да се сведе до минимум стресът върху растенията, но бъдете внимателни и подхранвайте орхидеите с черен чай само веднъж месечно по време на вегетационния период, тъй като прекомерната киселинност може да увреди стайните растения“, предупреждава експертът.

С какво друго можете да подхранвате орхидеи?

Банановите обелки са едни от най-добрите кухненски отпадъци за орхидеи, защото съдържат калий и фосфор, които помагат за развитието на цветята.

„Банановите кори съдържат калий, фосфор и калций и са добър органичен тор. Пригответе чай от бананови кори, като накиснете пресни бананови кори във вода за 48 часа, след което ги разредете с четири части вода към една“, отбеляза Къран.

Освен това черупките от яйца могат да осигурят хранителни вещества на орхидеите, тъй като съдържат голямо количество калций, който е необходим за здравето и растежа на растенията.

„Черупките от яйца съдържат калций и можете или да си направите чай от обелените и изсушени черупки от яйца, или да ги смачкате в хаванче и да ги поръсите върху почвата, където те ще действат като тор с бавно освобождаване. За да си направите чай от черупки от яйца, поставете обелените, смачкани черупки от яйца в голяма бутилка с вода или контейнер и оставете да се накиснат за една седмица преди употреба“, съветва градинарят.

