Орхидеите ви ще цъфтят през септември ако приложите тази техника
Те често забавят растежа си през есента, но вие вече имате просто решение в кухнята
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Те често забавят растежа си през есента, но вие вече имате просто решение в кухнята
Най-често срещаният проблем е не само преполиването
Един от най-добрите естествени остатъци за подхранване на орхидеи през лятото е чаша чай
Веществото ерианин, който се среща в Dendrobium chrysotoxum, може да стане ново ефективно средство за лечение
Изложба на орхидеи се откри в Ботаническата градина при БАН днес. Стотици столичани дойдоха да разгледат красивите цветя. Изложбата в "Бояна" ще продъ...
Бившият конституционен съдия и член на управата на БОК Георги Марков изненада Тина Мазе със стилен букет орхидеи на вечеря в Банско. Той се показа кат...
Кърджали. Близо 30 вида орхидеи се срещат в Източните Родопи, сред които пеперудоцветният салеп, включен в Червената книга на България, орхидеята пира...