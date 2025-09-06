Орхидеите ви ще цъфтят през септември ако приложите тази техника

През есента орхидеите често започват да увяхват: дните стават по-къси, светлината е по-малко, а студеният въздух оказва голям стрес върху растението. Не е лесно да се поддържа цъфтежът им през този период, но има

много просто решение, което може да се намери в почти всяка кухня.

Както пише Express опитни градинари съветват да се използва вода, останала от варенето на ориз. Тя съдържа много полезни вещества, които укрепват корените и стимулират растежа на нови пъпки.

Например магнезият помага за фотосинтезата, витамин B укрепва кореновата система, а аминокиселините ускоряват цялостното развитие на растението.

За разлика от конвенционалните торове с високи нива на азот, фосфор и калий, които могат да претоварят орхидеята през есента и дори да изгорят корените, оризовата вода действа нежно и безопасно. Тя подобрява храненето и помага на орхидеята да образува по-големи и по-дълготрайни цветове.

Как да храним орхидея с оризова вода – инструкции:

След като сварите ориза, отцедете водата (без сол и подправки!) и го охладете.

Изсипете в буркан и съхранявайте на тъмно място под капак.

Преди поливане, разредете: 1 част оризова вода с 3 части чиста вода.

Поливайте почвата с разтвора веднъж на всеки 4 седмици. През останалото време поливайте както обикновено, за да отмиете излишното нишесте.

Много градинари отбелязват, че след такова хранене листата стават яркозелени, растението изглежда по-здраво и на стъблото се появяват повече пъпки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com