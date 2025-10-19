Невероятно вкусна торта с кафе! Вижте рецептата

Домашно приготвените торти винаги са най-вкусни.

По-специално, любимите рецепти на много хора включват морковена торта, пандишпанова торта Виктория и торта с кафе и ядки. Тези, които са опитвали последния десерт, знаят, че постигането на перфектния баланс между вкусове на еспресо и ванилия може да бъде предизвикателство, пише „Експрес“.

Както отбеляза майсторът на кафето от Löfbergs Джони Ингланд, дори когато се следват рецепти от готвачи като Мери Бери, приготвянето на кафеена торта може да бъде предизвикателство. Затова той предлага просто решение на този често срещан проблем.

Рецептата за кафеена торта на Мери Бери

Съставки:

· 225 г меко масло, плюс допълнително за намазване;

· 225 г пудра захар;

· четири големи яйца;

· 225 г брашно;

· половин чаена лъжичка бакпулвер;

· една супена лъжица кафени гранули, разтворени в една супена лъжица вряща вода;

· 50 г ситно нарязани орехи.

За пълнеж и декорация:

· 125 г меко масло;

· 225 г пресята пудра захар;

· една супена лъжица кафени гранули, разтворени в една супена лъжица вряща вода;

· осем половинки орехи за украса.

Джони отбелязва, че макар рецептата на Мери Бери определено да е вкусна, той препоръчва леко да се променят съставките на кафето.

Той обяснява, че в тази рецепта, вместо „една супена лъжица разтворимо кафе, разтворено в една супена лъжица гореща вода“,

се използва силно сварено кафе.

Това може да се постигне чрез увеличаване на количеството смляно кафе, без да се променя количеството вода, или чрез използване на по-силно кафе.

„Що се отнася до избора на подходящо кафе за кафеен кекс, всичко зависи от вкуса, който се опитвате да постигнете, но като цяло, силното кафе е най-добрият избор за кафеен кекс, тъй като ще добави вкус и дълбочина на десерта, а силният вкус също се съчетава добре със сладостта на кексчето“, увери маестрото на кафето.

Как да си направим кафеената торта на Мери Бери

Първо загрейте фурната на 180°C/160°C с вентилатор. След това леко намажете с мазнина две форми за торта с подвижен отвор и ги покрийте с хартия за печене.

Смесете маслото, захарта, яйцата, брашното, бакпулвера и прясно свареното кафе в голяма купа. Разбийте с тел до гладка смес.

„Сега добавете орехите. Разпределете сместа равномерно между подготвените тави, като загладите повърхността с шпатула или гърба на лъжица“, продължава „Експрес“.

Печете 25-28 минути или докато шишче, забодено в центъра, излезе чисто, което показва, че блатовете са напълно изпечени. Извадете от фурната и оставете да се охладят за 5 минути.

„С помощта на малък нож или заоблен за масло, разхлабете краищата на блатовете от формите, след което внимателно ги обърнете върху решетка. Внимателно отстранете хартията за печене и оставете блатовете да се охладят напълно“, препоръчва статията.

За плънката и глазурата разбийте маслото и постепенно добавете пудрата захар. След това добавете кафето и разбийте до гладка смес.

„Изберете блата с най-привлекателен горен слой, след което поставете другия блат с главата надолу върху чиния за сервиране и намажете половината от кафеената глазура върху него. Притиснете двете половини една към друга с останалата глазура. Украсете горната част на тортата с парченца ядки и сервирайте“, завършва публикацията.

