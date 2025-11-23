Тази тайна рецепта ще ви даде най-вкусната шоколадова торта

Шоколадовата торта е чудесна идея за всяко тържество. Simply Recipes сподели рецепта за този десерт, в която тайната съставка е горещата вода.

„Може да изглежда просто, но е ключово да се добави влага и да се разреди тестото точно в нужното количество.

Можете да използвате гореща вода или да я замените с горещо сварено кафе.

Свареното кафе ще добави допълнителна влага и ще подобри шоколадовия вкус на тортата“, уверява статията.

Въпреки че тази торта може да се яде без глазура, с нея е много по-вкусна. Затова ще ви трябват около 2 чаши глазура, за да покриете горната част на тортата.

Продукти:

спрей или олио за готвене за незалепващо покритие;

180 г брашно;

105 г неподсладено какао на прах;

150 г бяла захар;

160 г кафява захар;

1/2 чаена лъжичка бакпулвер;

1 чаена лъжичка сода;

1 чаена лъжичка сол;

1 чаша пълномаслено мляко;

3/4 чаша растително масло;

2 големи яйца, на стайна температура;

1/2 чаена лъжичка екстракт от ванилия;

1/4 чаша гореща вода или сварено кафе;

2 чаши глазура.

Приготвяне:

Загрейте фурната до 180°C. Намажете тава за печене с незалепващ спрей за готвене, покрийте тавата с хартия за печене, оставяйки краищата да висят над стените, и леко напръскайте пергамента.

В голяма купа разбийте заедно брашно, какао на прах, бяла захар, кафява захар, бакпулвер, сода за хляб и сол, докато получите гладка смес.

След това добавете млякото, маслото, яйцата и екстракта от ванилия и разбийте с тел или бъркайте до гладкост. След това добавете горещата вода или кафето и разбъркайте до гладкост.

Изсипете тестото в подготвената тава и печете, докато центърът стегне и клечка за зъби, поставена в центъра, излезе чиста, т.е. около 25-30 минути. След това прехвърлете тавата върху решетка и оставете тестото да се охлади напълно, около 1 час.

„Оставете тестото в тавата или използвайте хартия за печене, за да го прехвърлите върху дъска за сервиране. Залейте охладеното тесто с глазура по ваш избор и украсете по желание. Нарежете тестото на 12 или 16 парчета и сервирайте“, обобщават от Simply Recipes.

Публикацията също така препоръчва съхраняването на тортата, покрита в тава или херметически затворен контейнер, на стайна температура до 2 дни или в хладилник до 4 дни.

