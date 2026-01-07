Закуска по-бърза от кафето. Но невероятно вкусна

Ако сутрин времето никога не стига, а апетитът вече е буден, има решение, което е едновременно бързо, вкусно и различно. В чаша се разбърква едно яйце с малко кисело мляко или заквасена сметана, добавя се настърган кашкавал или сирене, лъжица брашно или овесени ядки, щипка сол и съвсем малко бакпулвер.

По желание може да се сложи спанак, маслини, шунка или няколко парченца чери домат. Всичко се разбърква добре и се поставя в микровълнова фурна за две до три минути или в еърфрайър за малко повече време, докато се получи пухкава и топла солена закуска без излишно цапане и чакане.

А за тези, които обичат нестандартните вкусове още от сутринта, един сладък сандвич може да свърши чудеса. Препечен хляб се намазва с фъстъчено масло, отгоре се нареждат резени банан, добавя се капка мед и щипка сол, която изненадващо подчертава сладостта. Комбинацията звучи необичайно, но засища и дава енергия до обяд, без тежест и без чувство за компромис.

