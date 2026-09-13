Среднощна рецепта за Мондиал 2026: Чуден сандвич с кашкавал

Светът е футбол с Мондиал 2026 и това значи много безсънни нощи за феновете. Този бърз и засищащ сандвич с кашкавал е перфектна идея за среднощен снак...