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Среднощна рецепта за Мондиал 2026: Чуден сандвич с кашкавал

Среднощна рецепта за Мондиал 2026: Чуден сандвич с кашкавал
Снимка: Bulgaria ON AIR
13 юни 26 | 7:36
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Светът е футбол с Мондиал 2026 и това значи много безсънни нощи за феновете. Този бърз и засищащ сандвич с кашкавал е перфектна идея за среднощен снакс.

Съчетанието от кашкавал, кремообразен пълнеж и хрупкав препечен хляб го прави класика, която се приготвя само за няколко минути, пише BBC (Би Би Си), цитирана от Bulgaria ON AIR.

За сандвича:

  • 2 средно дебели филии хляб, намазани с масло от едната страна

  • 1 резен шунка (по желание)

  • 1 корнишон, нарязан (по желание)

  • зелена салата за сервиране

За пълнежа:

  • 1 с.л. пълномаслено гръцко кисело мляко

  • 1 с.л. ситно нарязан див лук или ½ стрък зелен лук

  • 25 г едро настъргано чедър сирене (или друго твърдо сирене)

Начин на приготвяне

1. За пълнежа смесете киселото мляко с дивия лук или зеления лук. Добавете настърганото сирене и разбъркайте добре.
2. Поставете филиите хляб върху дъска с намазаната с масло страна надолу. Разпределете пълнежа. Добавете шунката и корнишона, ако използвате. Затворете сандвича.
3. Загрейте тиган на средна температура. Запечете сандвича за около 3 минути от едната страна, като леко го притискате, докато стане златист. Обърнете внимателно и запечете още 2 минути, докато стане хрупкав и добре изпечен.
4. Разрежете на две и поднесете със зелена салата.

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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