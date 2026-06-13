Среднощна рецепта за Мондиал 2026: Чуден сандвич с кашкавал

Светът е футбол с Мондиал 2026 и това значи много безсънни нощи за феновете. Този бърз и засищащ сандвич с кашкавал е перфектна идея за среднощен снакс.

Съчетанието от кашкавал, кремообразен пълнеж и хрупкав препечен хляб го прави класика, която се приготвя само за няколко минути, пише BBC (Би Би Си), цитирана от Bulgaria ON AIR.

За сандвича:

2 средно дебели филии хляб, намазани с масло от едната страна

1 резен шунка (по желание)

1 корнишон, нарязан (по желание)

зелена салата за сервиране

За пълнежа:

1 с.л. пълномаслено гръцко кисело мляко

1 с.л. ситно нарязан див лук или ½ стрък зелен лук

25 г едро настъргано чедър сирене (или друго твърдо сирене)

Начин на приготвяне

1. За пълнежа смесете киселото мляко с дивия лук или зеления лук. Добавете настърганото сирене и разбъркайте добре.

2. Поставете филиите хляб върху дъска с намазаната с масло страна надолу. Разпределете пълнежа. Добавете шунката и корнишона, ако използвате. Затворете сандвича.

3. Загрейте тиган на средна температура. Запечете сандвича за около 3 минути от едната страна, като леко го притискате, докато стане златист. Обърнете внимателно и запечете още 2 минути, докато стане хрупкав и добре изпечен.

4. Разрежете на две и поднесете със зелена салата.

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