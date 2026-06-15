Лятна запеканка с тиквички и картофи

Лесна за приготвяне, ароматна и много вкусна, тази запеканка от тиквички и картофи е чудесен избор за лек обяд или вечеря. Рецептата предлагат колегите от Bulgaria ON AIR.

Комбинацията от свеж копър, сирене и кашкавал превръща обикновените зеленчуци в апетитно ястие с хрупкава златиста коричка.

Необходими продукти:

картофи - 500 г

тиквички - 500 г

яйца - 3 бр.

брашно - 3 лъжици

сирене - 200 г

кашкавал - 200 г

сол

олио - 5 лъжици

копър - 3 стръгчета

Начин на приготвяне

Тиквичките и картофите се обелват и настъргват на едро ренде.

Към тях се добавят яйцата, брашното и солта, след което всички продукти се разбъркват добре до получаването на еднородна смес. Сместа се разпределя в предварително намазнена тава. Отгоре се поръсва ситно нарязан копър и се добавя малко олио.

Запеканката се пече в предварително загрята на 220 градуса фурна до получаване на приятен златист загар.

След като е почти готова, тавата се изважда от фурната и отгоре се настъргват кашкавалът и сиренето.

Ястието се връща обратно за няколко минути, докато млечните продукти се разтопят и образуват апетитна коричка.

Готовата запеканка се оставя леко да се охлади, след което се нарязва на квадратни парчета, подобно на мусака, и се поднася топла.



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