Лятна запеканка с тиквички и картофи

Лесна за приготвяне, ароматна и много вкусна, тази запеканка от тиквички и картофи е чудесен избор за лек обяд или вечеря. Рецептата предлагат колегите от Bulgaria ON AIR.
Комбинацията от свеж копър, сирене и кашкавал превръща обикновените зеленчуци в апетитно ястие с хрупкава златиста коричка.
Необходими продукти:
картофи - 500 г
тиквички - 500 г
яйца - 3 бр.
брашно - 3 лъжици
сирене - 200 г
кашкавал - 200 г
сол
олио - 5 лъжици
копър - 3 стръгчета
Начин на приготвяне
Тиквичките и картофите се обелват и настъргват на едро ренде.
Към тях се добавят яйцата, брашното и солта, след което всички продукти се разбъркват добре до получаването на еднородна смес. Сместа се разпределя в предварително намазнена тава. Отгоре се поръсва ситно нарязан копър и се добавя малко олио.
Запеканката се пече в предварително загрята на 220 градуса фурна до получаване на приятен златист загар.
След като е почти готова, тавата се изважда от фурната и отгоре се настъргват кашкавалът и сиренето.
Ястието се връща обратно за няколко минути, докато млечните продукти се разтопят и образуват апетитна коричка.
Готовата запеканка се оставя леко да се охлади, след което се нарязва на квадратни парчета, подобно на мусака, и се поднася топла.
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