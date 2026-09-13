„Мраморна“ шоколадова торта впечатлява с вкус и лесна рецепта
Десертът се приготвя в една тава и съчетава сочен блат, ядки и нежен крем
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Десертът се приготвя в една тава и съчетава сочен блат, ядки и нежен крем
Въпреки че тази торта може да се яде без глазура, с нея е много по-вкусна
Проучване на Университета в Тел Авив, Израел
Днес е Националният ден на шоколадовата торта! Тортите имат богата кулинарна история. Повече за празника и честванията разказват foodpanda. Съвремени...