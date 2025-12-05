Трима шеф-готвачи разкриха как да оправим пресолената манджа

Ако внезапно откриете, че сте пресолили манджата по време на готвене, не бързайте да я изхвърляте. Трима шеф-готвачи споделиха най-ефективните начини за справяне със ситуацията със simplyrecipes.

1. Добавете течност, за да разредите ястието.

Ако сте направили сос или супа, които са твърде солени, готвачът Конър Сиргант предлага да добавите повече течност, за да намалите солеността.

2. Добавете нещо нишестено.

Той също така препоръчва добавянето на неутрални нишестени храни, като картофи, паста или ориз, за ​​да се балансира прекалено солената супа. Нишестените съставки ще абсорбират част от соления бульон, преразпределяйки солта, така че тя да е по-малко в течността и повече в храната. Това ще помогне на супата да има по-малко солен вкус. Добавянето на картофи също ще направи супата по-гъста и кремообразна.

3. Добавете малко мазнина.

За да коригира прекалено соления сос, готвачът Марк Хъксал добавя мазнини, като масло, сметана или зехтин. Мазнините помагат за намаляване на възприеманата соленост на соса, като покриват езика и притъпяват остротата на соления вкус. Те също така добавят богатство, което балансира и омекотява цялостния вкус, правейки соса по-гладък и по-малко остър.

4. Добавете кисела съставка.

Разработчикът на рецепти Луман Джонсън добавя лимонов сок или друга киселина, като например оцет. Киселинността помага за балансиране на вкусовете и отвлича вниманието на небцето. Съставки като лимонов сок или оцет не премахват солта, но техните ярки, пикантни нотки омекотяват солеността, правейки я по-малко интензивна. Резултатът е по-балансиран вкус.

