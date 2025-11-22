ДА! На българската храна

Този деликатен десерт с кафе става само за 15 минути

Можете да украсите с бисквитки или горски плодове

22 ное 25 | 9:34
Иван Ангелов

Търсите бърз начин да поглезите себе си и семейството си с нещо сладко? Този вкусен десерт може да се приготви само за 15 минути, без сложни съставки или дълго време за печене.

Продукти:

  • извара - 500 г

  • желатин - 25 г

  • мляко - 150 мл

  • кондензирано мляко - 200 г (или захар)

  • заквасена сметана - 100 г

  • сварено кафе - 200 мл

  • какао - 2 с.л.

  • бисквитки - по избор

Приготвяне:

Изсипете млякото върху желатина. Добавете изварата, кондензираното мляко, заквасената сметана и свареното кафе в блендер. Разбийте добре заедно с желатина.

Добавете натрошени бисквитки на дъното на формичките и изсипете част от сместа отгоре.

След това добавете какаото в блендера и пасирайте отново. Внимателно изсипете другия слой десерт.

Охладете в хладилник, докато стегне напълно. Можете да украсите с още бисквитки или горски плодове.

