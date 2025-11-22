Този деликатен десерт с кафе става само за 15 минути

Търсите бърз начин да поглезите себе си и семейството си с нещо сладко? Този вкусен десерт може да се приготви само за 15 минути, без сложни съставки или дълго време за печене.
Продукти:
извара - 500 г
желатин - 25 г
мляко - 150 мл
кондензирано мляко - 200 г (или захар)
заквасена сметана - 100 г
сварено кафе - 200 мл
какао - 2 с.л.
бисквитки - по избор
Приготвяне:
Изсипете млякото върху желатина. Добавете изварата, кондензираното мляко, заквасената сметана и свареното кафе в блендер. Разбийте добре заедно с желатина.
Добавете натрошени бисквитки на дъното на формичките и изсипете част от сместа отгоре.
След това добавете какаото в блендера и пасирайте отново. Внимателно изсипете другия слой десерт.
Охладете в хладилник, докато стегне напълно. Можете да украсите с още бисквитки или горски плодове.
