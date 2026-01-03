Супа от тиква с необичайна съставка - много вкусна и готова за 20 минути

Кремообразният вкус на супата от тиква възбужда апетита и най-вече засища вкуса. Тази супа се приготвя лесно, а съставките й за щастие са пресни, защото им е сезонът. Това фантастично ястие, което има уникален вкус и наистина впечатляващ аромат, е богато на ползи за организма.
Необходими съставки:
2 супени лъжици зехтин
1 средно голяма глава лук, нарязана на ситно
3 скилидки ситно нарязан чесън
Две чаени чаши пюре от тиква
2 супени лъжици прясна мащерка
Чаена лъжичка сол
Половин чаена лъжичка куркума на прах
Четвърт чаена лъжичка черен пипер
Чаена лъжичка джинджифил на прах
Щипка лют червен пипер
2 чаени чаши зеленчуков бульон
2 супени лъжици разбита сметана
Печени тиквени семки
Начин на приготвяне:
Сложете тенджерата на огъня и налейте зехтина. Запържете лука и чесъна, след това добавете тиквеното пюре, мащерката, солта, куркумата, черния пипер, джинджифила и чилито. Запържете ги заедно за пет минути.
Добавете зеленчуковия бульон и ги оставете да къкри още 4 минути. Свалете съда от котлона и добавете разбитата сметана. По желание можете да поставите съставките в блендер за кремообразна супа. Супата се сервира топла и обогатена с тиквени семки, прясна мащерка и черен пипер.
