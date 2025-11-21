Този трик гарантира хрупкави и сочни пилешки бутчета всеки път

Пилешките бутчета с кост и кожа са един от най-удобните варианти за бърза вечеря у дома. Много хора ги приготвят по традиционния начин: загряват тиган с олио, пържат кожата до златисто кафяво, след което обръщат месото и го слагат във фурната за печене. Този метод работи, но кожата често се оказва по-малко хрупкава от желаното, а пръските от олио създават ненужна бъркотия.
Айви Одом, автор на „Моята южняшка кухня“, споделя много по-ефективен метод. Тя започва да готви бутчетата
в студен тиган, за предпочитане чугунен, и без да добавя олио.
Според Айви когато пилето удари студена повърхност, мазнината под кожата започва постепенно да се разтопява, докато самият тиган се нагрява.
„Този бавен процес на печене дава равномерна, хрупкава кожа, като същевременно позволява на месото да се загрее добре“, обясни Одом.
Не е необходима допълнителна мазнина - самата кожа съдържа достатъчно.
Това позволява на пилето да се пържи в собствената си мазнина, което придава богат вкус, подобен на пърженето в дълбока мазнина, но без бъркотията и излишното масло. Също така има значително по-малко пръски, отколкото ако започнете да пържите в горещо олио.
Как да приготвим пържени пилешки бутчета – инструкции:
Подсушете добре бутчетата. Това е важно за хрупкава коричка и за да се сведе до минимум пръските.
Обилно посолете пилешкото месо от двете страни.
Поставете бутчетата с кожата надолу в студен тиган (за предпочитане чугунен) на среден огън. Гответе 10-15 минути, докато кожата стане златистокафява.
Обърнете месото с кожата нагоре и прехвърлете тавата в предварително загрята фурна на около 175°C. Печете 8-10 минути, докато вътрешната температура достигне 74°C.
Оставете ястието да престои 5-10 минути и сервирайте, като го поръсите със соковете от тигана.
Резултатът е перфектно хрупкава кожа и сочно месо без никакви усилия или излишна мазнина.
