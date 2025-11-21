Този трик гарантира хрупкави и сочни пилешки бутчета всеки път

Пилешките бутчета с кост и кожа са един от най-удобните варианти за бърза вечеря у дома. Много хора ги приготвят по традиционния начин: загряват тиган с олио, пържат кожата до златисто кафяво, след което обръщат месото и го слагат във фурната за печене. Този метод работи, но кожата често се оказва по-малко хрупкава от желаното, а пръските от олио създават ненужна бъркотия.

Айви Одом, автор на „Моята южняшка кухня“, споделя много по-ефективен метод. Тя започва да готви бутчетата

в студен тиган, за предпочитане чугунен, и без да добавя олио.

Според Айви когато пилето удари студена повърхност, мазнината под кожата започва постепенно да се разтопява, докато самият тиган се нагрява.

„Този ​​бавен процес на печене дава равномерна, хрупкава кожа, като същевременно позволява на месото да се загрее добре“, обясни Одом.

Не е необходима допълнителна мазнина - самата кожа съдържа достатъчно.

Това позволява на пилето да се пържи в собствената си мазнина, което придава богат вкус, подобен на пърженето в дълбока мазнина, но без бъркотията и излишното масло. Също така има значително по-малко пръски, отколкото ако започнете да пържите в горещо олио.

Как да приготвим пържени пилешки бутчета – инструкции:

Подсушете добре бутчетата. Това е важно за хрупкава коричка и за да се сведе до минимум пръските.

Обилно посолете пилешкото месо от двете страни.

Поставете бутчетата с кожата надолу в студен тиган (за предпочитане чугунен) на среден огън. Гответе 10-15 минути, докато кожата стане златистокафява.

Обърнете месото с кожата нагоре и прехвърлете тавата в предварително загрята фурна на около 175°C. Печете 8-10 минути, докато вътрешната температура достигне 74°C.

Оставете ястието да престои 5-10 минути и сервирайте, като го поръсите със соковете от тигана.

Резултатът е перфектно хрупкава кожа и сочно месо без никакви усилия или излишна мазнина.

