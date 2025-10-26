Пилешко като в ресторант! Готвач разкри голямата тайна

Пилешките гърди са едно от най-универсалните меса – бързи за приготвяне, леки и подходящи за безброй рецепти. Но точно защото са постни,

често се случва да станат сухи или безвкусни.

Кулинарният редактор на AllRecipes Никол Маклафлин, която дълги години е работила с професионални готвачи, споделя пред Express своя сигурен метод как да приготвим пилешко „по ресторантски“ с хрупкава коричка и сочно отвътре.

Карамелизацията – първата тайна на вкуса

„Любимият ми начин за приготвяне на пилешки гърди е това, което обичам да наричам ресторантски стил, защото така се научих да го готвя, когато работех в кухнята“, казва Маклафлин. Първата стъпка е щедрото овкусяване – пилешките гърди се поставят върху тава и се поръсват с чесън и лук на прах, както и със сол. Експертът подчертава, че подправя месото от едната страна, а след като го сложи в тигана, добавя и подправки от другата. „Цветът е равен на вкуса“, казва тя, обяснявайки, че именно карамелизацията създава онзи апетитен златист тон и аромат, които отличават добре приготвеното пилешко.

От тигана до фурната – професионалният трик

След като зехтинът се сгрее, гърдите се поставят в тигана с овкусената страна надолу. Когато месото започне да се отделя лесно, е готово за обръщане. „Ще прецените по усещане – ако гърдите залепват, още не са готови“, съветва Маклафлин. В този момент страните вече са леко покафенели – знак, че е време да се обърнат. Подправките, останали по дъното, не се изхвърлят: те са основата на вкуса. Към тях се добавя малко вода, пилешки бульон или дори глътка бяло вино. Така сосът се сгъстява и улавя всички карамелизирани аромати. След това котлонът се изключва, а тиганът се поставя директно във фурната, предварително загрята до 195°C.

Сочност с гаранция

„Влагата ще помогне на месото да се задуши и да се сготви равномерно, вместо само да прегори отвън“, обяснява Маклафлин. Именно това е грешката, която мнозина допускат у дома – пържат прекалено силно и пилешкото става сухо. Комбинацията от запържване и печене обаче дава перфектен баланс – хрупкава коричка отвън и нежна, сочна вътрешност. В зависимост от размера на гърдите, 15 до 20 минути във фурната са напълно достатъчни. Резултатът? Пилешко като в ресторант, но приготвено у дома – лесно, бързо и с вкус на професионализъм.

