Най-вкусният пълнен шаран. Тайната съставка

06 дек 25 | 18:58
Мира Иванова

Никулден е. На трапезата за вечеря задължително трябва да има шаран. Купили сте рибата, но се чудите как да я приготвите, за да очаровате семейството и близките си на празника. Ето рецептата за най-вкусния никулденски шаран, който ще накара всички да си оближат пръстите. Тайната е в една подправка - 1 чаена лъжичка чубрица:

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:

  • 1 голям шаран (около 2–2,5 кг)

  • 200 г ориз

  • 1 голяма глава лук

  • 100 г орехи (натрошени)

  • 50 г стафиди

  • 1 морков

  • 1 ч.л. червен пипер

  • 1 ч.л. чубрица

  • 1 ч.л. сол

  • Черен пипер на вкус

  • 50 мл олио или зехтин

  • 1 връзка магданоз

  • 1 лимон

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

  1. Подготовка на шарана: Изчистете рибата от люспи и вътрешности, измийте добре и осолете отвътре и отвън.

  2. Плънка:

    • Запържете ситно нарязания лук и морков в олио.

    • Добавете ориза и го задушете до прозрачност.

    • Сложете стафидите, орехите, червения пипер и чубрицата.

    • Налейте чаша вода и оставете ориза да поеме течността.

    • Накрая добавете нарязания магданоз.

  3. Пълнене: Напълнете шарана с готовата плънка и зашийте корема с конец или закрепете с клечки за зъби.

  4. Печене: Поставете рибата в намазнена тава, полейте с малко олио и вода. Покрийте с фолио и печете на 180°C около 60 минути.

  5. Финал: Махнете фолиото, полейте шарана със сок от лимон и запечете още 15 минути, за да хване апетитна коричка.

Автор Мира Иванова

