Най-вкусният пълнен шаран. Тайната съставка

Никулден е. На трапезата за вечеря задължително трябва да има шаран. Купили сте рибата, но се чудите как да я приготвите, за да очаровате семейството и близките си на празника. Ето рецептата за най-вкусния никулденски шаран, който ще накара всички да си оближат пръстите. Тайната е в една подправка - 1 чаена лъжичка чубрица:

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:

1 голям шаран (около 2–2,5 кг)

200 г ориз

1 голяма глава лук

100 г орехи (натрошени)

50 г стафиди

1 морков

1 ч.л. червен пипер

1 ч.л. чубрица

1 ч.л. сол

Черен пипер на вкус

50 мл олио или зехтин

1 връзка магданоз

1 лимон

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Подготовка на шарана: Изчистете рибата от люспи и вътрешности, измийте добре и осолете отвътре и отвън. Плънка: Запържете ситно нарязания лук и морков в олио.

Добавете ориза и го задушете до прозрачност.

Сложете стафидите, орехите, червения пипер и чубрицата.

Налейте чаша вода и оставете ориза да поеме течността.

Накрая добавете нарязания магданоз. Пълнене: Напълнете шарана с готовата плънка и зашийте корема с конец или закрепете с клечки за зъби. Печене: Поставете рибата в намазнена тава, полейте с малко олио и вода. Покрийте с фолио и печете на 180°C около 60 минути. Финал: Махнете фолиото, полейте шарана със сок от лимон и запечете още 15 минути, за да хване апетитна коричка.

