Най-вкусният пълнен шаран. Тайната съставка

Никулден е. На трапезата за вечеря задължително трябва да има шаран. Купили сте рибата, но се чудите как да я приготвите, за да очаровате семейството и близките си на празника. Ето рецептата за най-вкусния никулденски шаран, който ще накара всички да си оближат пръстите. Тайната е в една подправка - 1 чаена лъжичка чубрица:
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:
1 голям шаран (около 2–2,5 кг)
200 г ориз
1 голяма глава лук
100 г орехи (натрошени)
50 г стафиди
1 морков
1 ч.л. червен пипер
1 ч.л. чубрица
1 ч.л. сол
Черен пипер на вкус
50 мл олио или зехтин
1 връзка магданоз
1 лимон
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Подготовка на шарана: Изчистете рибата от люспи и вътрешности, измийте добре и осолете отвътре и отвън.
Плънка:
Запържете ситно нарязания лук и морков в олио.
Добавете ориза и го задушете до прозрачност.
Сложете стафидите, орехите, червения пипер и чубрицата.
Налейте чаша вода и оставете ориза да поеме течността.
Накрая добавете нарязания магданоз.
Пълнене: Напълнете шарана с готовата плънка и зашийте корема с конец или закрепете с клечки за зъби.
Печене: Поставете рибата в намазнена тава, полейте с малко олио и вода. Покрийте с фолио и печете на 180°C около 60 минути.
Финал: Махнете фолиото, полейте шарана със сок от лимон и запечете още 15 минути, за да хване апетитна коричка.
