Община Костенец разширява грижата за възрастни и хора с увреждания с Telecare на А1
Дистанционното наблюдение допълва социалните услуги на място и позволява навременна реакция при инциденти
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Дистанционното наблюдение допълва социалните услуги на място и позволява навременна реакция при инциденти
Кой са базовите стъпки сутрин и вечер
Как да помогнем на тялото да се пречисти само
Биомикронидлингът Genosys преобразява кожата
Жителите на Лакатник се грижат за първия у нас таралеж албинос
Най-често срещаният проблем е не само преполиването
TikTok вдъхновява милиони да променят грижата за кожата си с най-актуалните летни тенденции
Лицензът на дома в Ягода е отнет 2018 г. и досега той работи без лиценз
Смарт часовник HUAWEI в комплект с интелигентен кантар HUAWEI Scale 3 – перфектната двойка за здраве и добра форма
Лидерът в ритейла постигна рекорд с максимален резултат от 100% в девет от водещите категории
Компанията подкрепя за девета поредна година първия учебен ден на децата в приемни семейства
Правилната грижа помага да забавим процесите на стареене
Милениалите са попили мъдростта и грешките на предишните поколения, казва д-р Антъни Роси
Софийската вода е мека и децата с атопичен дерматит могат да бъдат къпани ежедневно
FOREO идва с до 50% отстъпка
Над 20 кандидат-овчари и 8 деца участват в първия сезон на Академията
Рамадан Аталай припомни помощите за бизнеса
Уникални разкрития
Фондация "ГРИЖА" дава формула за решаването на демографския проблем
Смарт устройството осигурява видими резултати и цялостна грижа за кожата само за 2 минути