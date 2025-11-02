Ново корейско чудо прави революция в красотата

Корейските чудеса в грижите за кожата и красотата напоследък нямат конкуренция, е мнението на международни експерти. Това беше доказано и на вдъхновяваща среща между наука, визия и иновации в центъра Persona Academy, на която бе представена най-новата професионална терапия на Genosys - биомикронидлингът. Събитието по покана на Марина Гаргуша, основател на Persona prevent age и Persona Academy, привлече вниманието на десетки специалисти по естетика и дерматология. Специален гост беше Джонг Ми Ким – треньор, един от собствениците на Genosys, която проведе прелюбопитно практическо обучение и демонстрация на иновативната процедура, като сподели най-новите тенденции, базирани на биотехнологии и клетъчно обновяване.

Сред гостите бяха популярни дами от шоубизнеса – актрисата Деси Бакърджиева, телевизионната водеща Ева Кикерезова, певицата Неделяна Христова, инфлуенсърките Венета Георгиева от миналогодишния „Биг Брадър“ и Уарда, изпълнителка на ориенталски танци.

Биомикронидлингът е високоефективна процедура със спикули – микроскопични игловидни компоненти, извлечени от сладководни гъби с концентрация 60 000 ppm. Тяхното проникване в кожата създава дълбока микростимулация, активираща клетъчно обновяване, синтез на колаген и еластин, видимо подобряване на тонуса и текстурата на кожата.

Иновативната терапия Bio-meso pdrn expert ampoule 60000 ускорява обновяването на кожата, стимулира синтеза на колаген и еластин, възстановява свежестта и жизнеността на лицето, видимо намалява несъвършенствата и признаците на стареене. Сърцевината на терапията е pdrn комплексът, извлечен от ДНК на сьомга, която има 95% сходство с човешката ДНК. Тази активна съставка стимулира противовъзпалителни процеси, успокоява раздразненията и ускорява регенерацията на кожата. Комбинацията от пептиди, пантенол и серамиди укрепва кожната бариера, докато анти-ейдж пептидите осигуряват дълбоко подмладяване и ревитализация.

„Биомикронидлингът Genosys е бъдещето на неинвазивното подмладяване – комбинация от наука, биотехнология и изкуството да се докоснеш до естествената красота“, коментира Марина Гаргуша.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com