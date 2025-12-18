Щастлив период настъпва в живота на 3 зодии

За три зодиакални знака приключи труден период. Това се улеснява от ретроградния Хирон, който им помага да осмислят скорошни трудности и да видят истинското им значение. Това, което доскоро се възприемаше като задънена улица или продължителна криза, започва да се оформя в ясна картина.

18 декември носи чувство на омекване и вътрешно освобождение.

Осъзнаваме, че основният урок от ретроградния Хирон е научен.

Започваме да забелязваме признаци на изцеление там, където преди сме виждали само напрежение.

Напрежението постепенно се вдига и застоялите процеси започват да се движат напред - спокойно, осъзнато и без бързане.

За тези астрологични знаци един труден цикъл е към своя край. След 18 декември се появява възможност да си възвърнат увереността, вътрешната сила и ясното чувство за посока. Бъдещето вече не изглежда мрачно, а пътят напред става забележимо по-плавен, отколкото е бил в последно време.

Дева

По време на ретроградния ход на Хирон в Дева, ясно видяхте колко много са ви променили последните ви изпитания. Осъзнахте, че натискът и трудностите не са признак на слабост, а доказателство за вашата устойчивост и зрялост. Това разбиране е ключово.

18 декември носи вътрешна промяна и усещане, че нещата наистина са се променили към по-добро. Вече не сте заседнали в безкраен цикъл от тревоги и свръханализ. Появява се чувство за лекота, сила и устойчивост. Денят открива по-спокоен и хармоничен период за вас. Трудностите остават зад гърба ви, тъй като Вселената сякаш разпознава вашата устойчивост и прави място за здравословно движение напред.

Стрелец

Стрелци, време е да се освободи от бреме, което носи от дълго време, от чувство за дълг или от желание да постъпи правилно. Ретроградният Хирон показва, че сте държали това бреме по-дълго от необходимото и сега е моментът да го освободите.

Яснотата идва днес: започвате да разбирате защо това бреме ви тежи толкова много и защо най-накрая сте готови да му сложите край. Това осъзнаване носи дълбоко чувство на облекчение. На 18 декември във вас настъпва повратна точка – готови сте да разчупите установения модел, който вече не служи на вашето израстване. От този момент нататък трудният период започва да отшумява.

След 18 декември жизнената ви енергия се завръща. Оптимизмът се появява отново, но по по-зрял, спокоен и реалистичен начин. Вселената подкрепя вашето обновление и нежно ви подтиква да прегърнете този нов етап.

Риби

За Рибите ретроградният Хирон изважда на повърхността стара емоционална болка, която е влияела фино върху изборите и решенията. Чувствате се уморени от повтарянето на един и същ сценарий и вътрешна готовност да започнете отначало. Появява се ясен знак, който ви дава да разберете, че този труден период наистина е приключил.

18 декември връща усещането за мир в живота ви – важно е да му позволите да бъде там. Всичко, което се случва, се усеща нежно, стабилно и вдъхва увереност. Това е ясен положителен знак. Този ден отваря по-светла и по-грижовна глава в живота на Рибите. Чувствате се в мир със себе си и със света около вас, а това, което отдавна ви е тежало, се отдръпва, позволявайки ви да продължите напред с обновена надежда.

