Грижа за кожата и грим: съчетание на стил и внимание

Съвременният ритъм на живот е способен да изтощи енергията и тонуса ни. Това в един момент проличава на лицето ни, по което започват да се четат умора и неспокойствие. Има начин, по който да се справите с предизвикателството без кой знае какви усилия! Достатъчно е да познавате основните стъпки за оптимална грижа за кожата и да знаете как да избирате гримове, които са най-подходящи за вас.

Ежедневна грижа за кожата: основата на здравословния тен

Балансът между правилната ежедневна грижа и умелия избор на козметични продукти е ключов за постигането на естествен и дълготраен ефект. Първата стъпка е да поддържаме кожата си здрава, тъй като тя е основа на успешния грим.

Базовите стъпки сутрин и вечер са точно три:

Почистване

За него изберете нежно почистващо средство, което премахна замърсяванията, излишния себум и остатъците от грим.

Хидратация

За да поддържате кожата еластична, мека и сияйна, използвайте кремове и серуми с хиалуронова киселина или витамини.

Защита

Редовно защитавайте кожата си с продукти, които я защитават от вредните UV лъчи.

BB кремове: идеална защита за всеки ден

Съвременните BB кремове са истинско спасение за всяка жена, която има нужда от равномерен тен и свеж вид. Те съчетават няколко безценни функции - хидратация, леко покритие, защита от слънцето и в повечето случаи антиоксиданти. На пазара има богат избор на качествени BB кремове, които се предлагат в различни нюанси и текстури, сред които със сигурност ще намерите вариант точно за вашия тип кожа.

Какво трябва да знаете за съвременните гримове

Повечето съвременни гримове съчетават в себе си естетика и грижа. Те ще ви осигурят желания визуален ефект, допълвайки го с подхранване на кожата. Точно такъв тип продукти са фон дьо тените и коректорите с хидратиращи формули, пудрите с антиоксиданти и сенките с ултрафини пигменти. С тях постигате желания стилен вид и едновременно полагате грижа за кожата на лицето си.

Изберете грим според вашия тип кожа

Една от задължителните стъпки при покупката на грим е да определите какви са индивидуалните особености на вашата кожа. Не подценявайте това, тъй като в противен случай рискувате да не постигнете резултата, към който се стремите.

За суха кожа са подходящи обогатени серуми и кремове и леки, но хидратиращи фон дьо тени и BB кремове.

За мазна кожа предпочетете продукти, които контролират нивото на себума, например матиращи пудри и безмаслени кремове.

За чувствителна кожа козметичните брандове предлагат продукти с нежни текстури, без парфюми и със успокояващи съставки като алое вера.

За поддържането на равномерен тен и оптимално доброто нанасяне на грима се препоръчват още редовно ексфолиране и поставянето на маски със хидратиращо и успокояващо действие.

Бъдете последователни и следвайте холистичния принцип

Правилно изградената програма за грижа за кожата се основава на холистичния принцип - хранене, хидратация и пълноценен сън. Подхранвайте кожата си с диета, богата на антиоксиданти, плодове, зеленчуци и омега-3 мастни киселини. Хидратирайте я с достатъчен прием на вода и се стремете да спите достатъчно всяка нощ. Именно по това време клетките се възстановяват. Качественият сън е прекият път към елиминирането на тъмните кръгове и подпухналостта.

