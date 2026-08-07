Пулмолог предупреди за опасната граница на климатика

Климатикът е един от най-добрите съюзници срещу летните горещини, но неправилната му употреба може да натовари организма и да провокира проблеми с дихателните пътища. Пулмологът д-р София Ангелова посочва три основни правила - температура около 24-26 градуса, редовно проветряване и добро почистване на уреда, особено на филтрите.

Разликата между външната и вътрешната температура е добре да бъде около 6-8 градуса и да не надхвърля 10 градуса. Рязкото преминаване от силна жега в прекалено студено помещение може да доведе до сериозен стрес за организма.

Не превръщайте стаята в хладилник

Една от най-честите грешки е климатикът да бъде настроен на много ниска температура с надеждата помещението да се охлади по-бързо. Според д-р Ангелова подобна практика увеличава риска от т.нар. термичен шок.

Особено неблагоприятно е човек многократно да излиза от помещение с 24 градуса директно навън при температури около 35-40 градуса и обратно. Организмът трябва непрекъснато да се приспособява към огромната температурна разлика.

Световната здравна организация също препоръчва домовете да се поддържат прохладни по време на горещини и хората да приемат редовно вода. В актуалните си препоръки организацията посочва като вариант настройка на климатик около 27 градуса, комбинирана с вентилатор, като най-важната цел остава избягването на прегряване.

Филтрите могат да се превърнат в скрит проблем

Не по-малко важна е поддръжката на климатика. При непочистени филтри в тях се натрупват прах, алергени, бактерии и гъбички, които при работа на уреда могат отново да попаднат във въздуха.

Това е особено неприятно за хората с астма и други респираторни заболявания, при които замърсеният въздух може да провокира кашлица, задух или пристъп.

Д-р Ангелова подчерта в интервю за бТВ, че самият студен въздух не причинява пневмония. Проблемът идва от неправилното охлаждане, изсушаването на лигавиците и лошо поддържаните климатични системи, които могат да създадат благоприятна среда за разпространение на микроорганизми.

Не стойте под струята

Другото важно правило е студеният въздух да не бъде насочен директно към тялото. Продължителният престой под силната струя може да предизвика дискомфорт, схващане и раздразнение на дихателните пътища.

Климатикът едновременно охлажда и изсушава въздуха. Затова при продължителен престой в климатизирани помещения могат да се появят сухота в очите и кожата, раздразнение в носа и гърлото, кашлица или главоболие.

Решението е редовно проветряване, умерено охлаждане и достатъчно течности.

Водата остава задължителна

Д-р Ангелова предупреждава, че прохладата може да притъпи усещането за жажда, но организмът продължава да губи течности. Като ориентир тя посочва около 30 милилитра вода на килограм телесно тегло дневно, като при температури около 40 градуса необходимостта може да бъде по-голяма.

Световната здравна организация също поставя хидратацията сред основните мерки срещу горещините и препоръчва водата да се приема редовно, а не едва когато се появи силна жажда. Особено внимателни трябва да бъдат възрастните хора и хората със сърдечни, белодробни или бъбречни заболявания.