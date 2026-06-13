Пулмоложка каза какво е лечението срещу грипа, даде важни препоръки
В последно време идват все повече пациенти, които показват резистентност към антибиотици
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В последно време идват все повече пациенти, които показват резистентност към антибиотици
Д-р Ангелова отхвърли лечението с антибиотик, защото той потиска имунната система
Корекция надолу в нормите за замърсяване на въздуха поиска пулмологът
Тя може да бъде тиха, без симптоми, но да предизвика големи поражения
Посланието на д-р Ангелова към ваксинираните е да продължават да спазват мерките
Родителите няма от какво да се притесняват, ако детето им се изплюе в едно пликче и отдели слюнка, казва проф. Светлана Велизарова
След шестия месец векторните ваксини рязко намялават ефективност
Над 90% от пиковете са свързани с поведението на хората, а не със самия вирус, каза д-р Симидчиев
Много е важно хората да останат спокойни, след като разберат, че са заразени
Заразяването е по-активно от пролетта, защото сега хората са непрекъснато заедно
Опитен пулмолог се грижи за премиера
Според специалиста рисковете за децата са малки - те по-скоро пренасят заразата вкъщи
Проблем е когато сме в закрити помещения, на разстояние по-малко от 2 метра
По отношение на ваксината сме още по-далеч
Много млади хора загинаха у нас от свински грип през 2009 г.
Основната цел е да потушим разпространението на заразата