На рождения си ден! Легендарен кмет направи нещо много голямо

Рожденият ден на кмета на Стара Загора Живко Тодоров се превърна в благотворителна кауза. 23 600 евро са събрани само в дарителските кутии по време на благотворителната вечер, проведена в Старозагорската света митрополия.

Тази година каузата е набиране на средства за довършителни дейности по изграждането на православния храм „Св. Мина“ в старозагорския квартал „Кольо Ганчев“. Обявените 23 600 евро не са окончателната сума от инициативата. Предстои да стане ясно колко средства са постъпили и по банков път, което ще увеличи общия размер на даренията.

Живко Тодоров благодари на всички, които са подкрепили изграждането на църквата, както и на хората, които тепърва ще се включат в инициативата. Дарителската кампания продължава, като желаещите все още могат да подпомогнат каузата чрез банков превод.

"Струва си човек да прави позитивни неща, от които има смисъл“, приветства гостите си в началото на вечерта Живко Тодоров.

„Важно е какво сме оставили след себе си така че във времето да остане частица от нас, от доброто и от позитивното, към което се стремим“, допълни кметът. Отрицанието не е добър път в живота, смята той, а вярата дава надежда, упование, принципи, към които трябва човек да се стреми. Според Тодоров не е вярно твърдението, че политиката не може да създаде приятелства.

„Искам да благодаря на хората от Стара Загора, които винаги сте били прекрасни. Старозагорци са позитивни и слънчеви хора, градивни, хора, които обичат да застават зад каузи, да са заедно и да създават един добър дух за града. Гордея се, че имам такива приятели като вас“, каза кметът.

Домакинът на празничната вечер - старозагорският митрополит Киприан също поздрави рожденика.

„Благодарен съм, че мога да бъда до един кмет за пример, както го определят всички, но и да му честитя неговата 45-годишнина, дейна възраст на един човек с голямо сърце и доказана обич към прекрасния ни град“, посочи в приветствието си владиката.

Днешната благотворителна кауза е поредната инициатива, с която Живко Тодоров отбелязва своя личен празник, посочи водещият на събитието журналистът Благовест Илиев. Всичко започва през 2019 година със събиране на средства за лечението на млада старозагорка. За следващ рожден ден е подета инициатива за възстановяване на Планетариума в Стара Загора.

През 2023 година съвместно със старозагорския митрополит Киприан започва кампанията за изграждането на храм „Свети Мина“ в квартал „Кольо Ганчев“.

През 2024 година инициативата беше за Клиниката по неонатология в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ в Стара Загора. На миналогодишния си рожден ден Живко Тодоров отново помисли за хората. Пое ангажимент към онези, чийто домове пострадаха при пожара в местността „Седми километър“. Кметът има и следваща голяма цел - построяване на детско отделение в Стара Загора. „Това ще е своеобразната детска болница в града“, каза Живко Тодоров.