Честит рожден ден на митрополит Николай!
Господ да му дава здраве и мъдрост!
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Господ да му дава здраве и мъдрост!
Заради пандемията Патриархът няма да празнува в Троянския манастир
Кметът на Стара Загора Живко Тодоров посвети 38-мия си рожден ден на благотворителна кауза и събра снощи стотици добротворци в регионалния исторически...
Kултовият рапър идва след три отлагания