Самолетът на Божков пак на тезгяха. Цената падна с близо 3 млн. евро

Луксозният самолет, свързван с бизнесмена Васил Божков, отново излиза на публична продан - този път значително по-евтино. Bombardier Global 5000 с регистрация LZ-VBE е обявен с начална цена точно 11 800 008 евро, като наддаването започна на 21 септември и ще продължи до 21 октомври. Купувачът трябва да бъде обявен на 22 октомври. Официалният регистър на Камарата на частните съдебни изпълнители посочва, че самолетът принадлежи на „Вабо 2017“ ООД.

Цената се топи

Това не е първият опит машината да намери нов собственик. През януари 2024 г. самолетът беше предложен за 28 739 600 лева без ДДС - приблизително 14,7 млн. евро. Така за малко повече от две години началната цена е паднала с около 2,9 млн. евро, или почти 20%.

Имаше и междинен опит това лято. През юли самолетът беше обявен за 13 111 120 евро, но и тази процедура не доведе до продажба. Сега летвата е свалена с още над 1,3 млн. евро.

Но по-ниската цена крие сериозна уловка. Бъдещият собственик няма да може просто да плати милионите, да се качи и да излети.

Още 1,9 млн. евро, преди да полети

Според официалното обявление самолетът се съхранява в оторизиран сервиз на Aero Dienst GmbH и е консервиран съгласно инструкциите за експлоатация. За връщането му в летателен режим обаче са необходими прегледи и дейности, останали още от 2020 г., последващи проверки, повторен монтаж на двигател, инженерна работа от притежателя на типовия сертификат и допълнителни задачи, които ще станат ясни след самите инспекции.

Прогнозната сметка е внушителна - около 1,9 млн. евро, като тя дори не е окончателна. В обявлението изрично е записано, че сумата е приблизителна и може да се увеличи в зависимост от това какво ще покажат прегледите. Сервизът очаква и поне няколко месеца работа.

Това означава, че само покупната цена плюс прогнозните разходи за връщане във въздуха вече правят около 13,7 млн. евро, без да се броят други възможни разходи и данъчното третиране на сделката.

Любопитното е, че сметката за съживяването на самолета почти се е удвоила. При търга през 2024 г. беше посочвана необходимост от около 970 000 евро, за да бъде машината върната в експлоатация. Сега прогнозата вече е 1,9 млн. евро.

Летящ лукс с дълга история

Bombardier Global 5000 е бизнес самолет за далечни полети от високия клас. Конкретната машина е със сериен номер 9693 и национален регистрационен знак LZ-VBE. В старото обявление от 2024 г. бяха посочени три вписани залога и пет запора, включително в полза на банка, антикорупционната комисия и НАП.

Настоящата продажба отново се води от частния съдебен изпълнител Милен Бъзински. Желаещите да участват трябва да внесат задатък от 10% от началната цена, а оферти под нея са недействителни.

Така след няколко неуспешни опита един от най-разпознаваемите символи на някогашния луксозен начин на живот около Божков отново търси собственик. Само че този път самолетът е по-евтин с милиони - а сметката, за да се върне във въздуха, е почти двойна.